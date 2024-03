NBA-Star Stephen Curry wird zum vierten Mal Vater

Der Basketball–Star und die Köchin sind seit 2011 verheiratet. 2012 kam ihre erste Tochter auf die Welt, 2015 folgte Tochter Nummer zwei und ein Sohn 2018. Dass ihre drei älteren Kinder die Schwangerschaft miterleben, sei «das Aufregendste, was ich je erlebt habe», so Ayesha Curry. «Ihre Perspektiven sind so unterschiedlich.»