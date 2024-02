«NCIS»-Fans werden erhört: Neues Spin-off geht in Produktion

Weltweiter Franchise–Erfolg

«NCIS» ist eine der wertvollsten Serien der CBS–Studios. Die Ermittler–Serie rund um den «Naval Criminal Investigative Service» («NCIS») galt lange als meistgesehene TV–Serie der Welt. In Deutschland wurde die seit 2003 in den USA produzierte Ur–Serie erstmals 2005 unter dem englischen Original–Titel «Navy CIS» in Sat.1 ausgestrahlt. 19 Jahre lang leitete Special Agent Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon, 72) die Ermittlung. Zahlreiche Spin–offs folgten. Weatherly, Mitglied des «NCIS»–Ur–Casts, war seit 2003 dabei. Nach 13 Staffeln verliess er die Serie und übernahm die Hauptrolle in der CBS–Drama–Serie «Bull.» De Pablo kam in Staffel drei zu «NCIS». Im Finale von Staffel 13 hiess es, dass ihre Figur Ziva bei einer Explosion in Israel ums Leben gekommen war. Fans wird es freuen, dass es sich dabei um eine Falschmeldung handelte.