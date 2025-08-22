NDR-Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert stirbt mit 88 Jahren

Zwischen Afrika und Adel

Die Karriere des späteren Fernsehstars begann 1956 nach einem Soziologie–Studium mit einem Volontariat beim NDR. Nur acht Jahre später übernahm er bereits die Leitung der Reportageabteilung. Von 1968 bis 1971 berichtete er als ARD–Hörfunk–Korrespondent aus Westafrika. Anschliessend wechselte er ins Fernsehen und leitete von Nairobi aus das ARD–Büro für Afrika. Später wurde er zudem Leiter des ARD–Studios London, NDR–Programmdirektor Fernsehen und Chefkorrespondent Fernsehen des NDR.