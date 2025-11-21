NDR ändert zu Ehren der verstorbenen Kessler-Zwillinge das Programm

Der Sender NDR reagiert auf den tragischen Tod von Alice und Ellen Kessler (1936–2025) mit einer kurzfristigen Programmänderung. In der Nacht vom 21. auf den 22. November wird dort um 00:00 Uhr die Sondersendung «In Erinnerung an Alice und Ellen Kessler» ausgestrahlt. Die halbstündige Sendung wird unmittelbar nach der «NDR–Talkshow» gesendet und erinnert laut Mitteilung «an die international bekannten Tänzerinnen und Sängerinnen Alice und Ellen Kessler mit ihren schönsten Auftritten in NDR Talk–Formaten».