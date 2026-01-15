Neben Mats Hummels: Laura Wontorra ist für die Fussball-WM im Einsatz

Die Fussball–Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko rückt näher – und MagentaTV rüstet personell weiter auf. Wie der Streamingdienst der Telekom am 15. Januar bekannt gab, gehört Laura Wontorra (36) ab sofort zum Moderationsteam für das Turnier. Die erfahrene Sportjournalistin wird ab dem 11. Juni aus einem Studio in New York sowie direkt von den Spielorten berichten.