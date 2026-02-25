Neben seinen vier Geschwistern: Überraschungsauftritt von Barron Trump

Bei Donald Trumps (79) Rede zur Lage der Nation hat in Washington ein Überraschungsgast für Aufsehen gesorgt. Der jüngste Sohn des US–Präsidenten, Barron Trump (19), feierte dabei einen seltenen öffentlichen Auftritt.
Der 19–Jährige ist das einzige Kind, das Donald Trump mit First Lady Melania Trump (55) hat. Das letzte Mal, dass er sich bei einer offiziellen öffentlichen Veranstaltung sehen liess, war US–Medienberichten zufolge bei der Vereidigung seines Vaters vor mehr als einem Jahr.
Während er sich vom Rampenlicht fernhält, studiert Barron Trump an der Stern School of Business, der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der New York University, wie seine Mutter in einem Fox–Interview erklärte. Angeblich besucht Trump derzeit in Washington eine Aussenstelle der renommierten Universität.
Alle fünf Kinder unterstützen Donald Trump
Bei seiner Rede zur Lage der Nation wurde Präsident Donald Trump auch von seinen anderen Kindern unterstützt. Auf den Bildern der Veranstaltung sind neben First Lady Melania Trump und Barron auch dessen vier Geschwister zu sehen: Ivanka (44), Eric (42), Donald Jr. (48) und Tiffany (32). Die vier älteren Trump–Geschwister wurden ausserdem von ihren Partnern begleitet, die direkt hinter ihnen sassen: Ivankas Ehemann Jared Kushner (45), Erics Ehefrau Lara Trump (43), die Verlobte von Donald Jr., Bettina Anderson (39), und Tiffanys Ehemann Michael Boulos (28).
Donald Trump hat seine fünf Kinder aus drei Ehen. 1977 heiratete der heutige US–Präsident seine erste Frau Ivana (1949–2022), mit der er die Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric bekam. Das Paar trennte sich 1990, nachdem Trump eine Affäre mit Model und Schauspielerin Marla Maples (62) einging. Diese heiratete er 1993, die Scheidung folgte 1999. Sie haben die gemeinsame Tochter Tiffany. 2005 ehelichte Trump mit Melania seine dritte Frau. Sohn Barron kam 2006 zur Welt.