Neben seinen vier Geschwistern: Überraschungsauftritt von Barron Trump

Alle fünf Kinder unterstützen Donald Trump

Bei seiner Rede zur Lage der Nation wurde Präsident Donald Trump auch von seinen anderen Kindern unterstützt. Auf den Bildern der Veranstaltung sind neben First Lady Melania Trump und Barron auch dessen vier Geschwister zu sehen: Ivanka (44), Eric (42), Donald Jr. (48) und Tiffany (32). Die vier älteren Trump–Geschwister wurden ausserdem von ihren Partnern begleitet, die direkt hinter ihnen sassen: Ivankas Ehemann Jared Kushner (45), Erics Ehefrau Lara Trump (43), die Verlobte von Donald Jr., Bettina Anderson (39), und Tiffanys Ehemann Michael Boulos (28).