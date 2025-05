Neben «Wicked»-Star: Queen-Sänger Adam Lambert wird zu Judas

Adam Lambert (42) wird zu Judas. Der Live–Sänger von Queen wird laut Medienberichten in «Jesus Christ Superstar» die Rolle des verräterischen Apostels übernehmen. Das Musical nach Andrew Lloyd Webber (77) wird im Sommer dieses Jahres dreimal im Hollywood Bowl in Los Angeles über die Bühne gehen. Der Vorverkauf für die Auftritte in dem Freilichttheater startet am morgigen Dienstag (6. Mai 2025).