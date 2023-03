Nebendarsteller-Oscars gehen an Ke Huy Quan und Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis räumt ab

Ähnlich emotional und durchaus überraschend ging es mit der Siegerin in der Kategorie «Beste Nebendarstellerin» weiter. Jamie Lee Curtis (64) war in ihrer über 40 Jahre langen Filmkarriere erstmals nominiert und wurde direkt ausgezeichnet. Für ihre Rolle als kleinliche Beamtin in «Everything Everywhere All at Once» bekam sie den Oscar überreicht. Unter Tränen bedankte sie sich bei der Film-Crew, ihrem Team und ihrer Familie. Auch an ihre verstorbene Eltern Tony Curtis (1925-2010) und Janet Leigh (1927-2004), die ebenfalls beide für Oscars nominiert waren, erinnerte die 64-Jährige.