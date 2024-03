Nebendarsteller-Oscars: Robert Downey Jr. gewinnt im dritten Anlauf

Während Da'Vine Joy Randolph zu Beginn des Abends noch tränenreich Gott dankte, wurde es bei ihrem männlichen Pendant unterhaltsam: Im dritten Anlauf gewann Robert Downey Jr. (58) für seine Darstellung in «Oppenheimer» seinen ersten Goldjungen und begann seine Rede in bester Tony–Star–Manier mit: «Ich möchte meiner schrecklichen Kindheit und der Academy danken – in dieser Reihenfolge». Der grösste Dank aber gelte seiner Frau, die ihn mit ihrer Liebe zurück ins Leben und nun zum Gewinn eines Academy Awards pflegte.