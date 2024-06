Nebenkostenprivileg endet: Das ändert sich jetzt beim Kabelfernsehen

Entwarnung: Kabelfernsehen wird nicht abgeschaltet

Bei all dem Aufheben um das Nebenkostenprivileg könnten Mieterinnen und Mieter annehmen, dass das Kabelfernsehen an sich zum Monatswechsel abgeschaltet wird. Das ist allerdings nicht der Fall. Wer diesen Empfangsweg jedoch weiterhin nutzen möchte, muss in der Regel einen eigenen Vertrag mit dem Kabelanbieter abschliessen. In allen Bundesländern aktiv ist zum Beispiel Vodafone, das vor einigen Jahren Kabel Deutschland übernommen hat. Es gibt allerdings auch zahlreiche regionale Anbieter von klassischen Kabel–TV–Anschlüssen, oft in Kombination mit Breitbandinternet. Doch auch hier gilt: Unbedingt Preise und Angebote vergleichen, denn gerade in städtischen Gebieten gibt es dank guter Internet–Infrastruktur zahlreiche Alternativen.