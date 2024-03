Neffe Peter Phillips: König Charles III. ist «äusserst frustriert»

Als Neffe des britischen Königs sind Peter Phillips (46) hautnahe Einblicke in das derzeitige doppelte Krebsdrama im britischen Königshaus gewährt. In einem Interview mit «Sky News Australia» verriet der Sohn von Prinzessin Anne (73), wie der an Krebs erkrankte König Charles III. (75) mit seiner Krankheit umgeht.