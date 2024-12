«Neighbours»-Star Ian Smith an Lungenkrebs erkrankt

Rückzug von der Schauspielerei

Ian Smith war von 1987 bis 1991 und von 1996 bis 2009 Teil der Stammbesetzung der australischen Soap «Neighbours». In den darauffolgenden Jahren kehrte er zahlreiche Male in Gastauftritten zurück. Seit 2023 war er wieder regelmässig in der Serie zu sehen. Nach seiner Diagnose verkündete er am 2. Dezember seinen endgültigen Rückzug aus der Schauspielerei. «Ich hatte das privilegierteste Leben. Wir haben nicht nur eine Soap gemacht, wir haben die beste verdammte Soap gemacht, die es zu machen gab. Ich habe die schönsten Menschen kennengelernt», habe er seinen Kollegen am letzten Drehtag gesagt.