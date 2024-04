Neil Patrick Harris freut sich auf 20 weitere Jahre mit David Burtka

«Unser erstes Date war heute vor 20 Jahren», schrieb Harris am 1. April auf der Plattform zu einem Bild der beiden und blickte auf die vergangenen zwei Dekaden zurück. «Mann, wie die Zeit verflogen ist, und doch haben wir so viele Abenteuer erlebt und so viele bemerkenswerte Erinnerungen geschaffen. Wenn die nächsten 7.300 Tage so sind wie die vorherigen, werde ich absolut begeistert sein.» Mit einem Augenzwinkern fügte er an: «Alles Gute zum Jahrestag, David. Ich liebe dich bedingungslos, die meiste Zeit.»