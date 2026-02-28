Neil Sedaka ist tot: «Oh! Carol»-Sänger stirbt mit 86

Neil Sedaka (1939–2026) ist tot. Der US–amerikanische Sänger und Songwriter, der mit Songs wie «Oh! Carol!», «Breaking Up Is Hard To Do» und «Laughter In The Rain» Musikgeschichte schrieb, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Seine Familie teilte die traurige Nachricht mit.
«Unsere Familie ist am Boden zerstört über den plötzlichen Tod unseres geliebten Ehemannes, Vaters und Grossvaters Neil Sedaka», heisst es in dem Statement. Der Musiker sei «eine wahre Rock–‹n›–Roll–Legende» und «eine Inspiration für Millionen» gewesen, «aber vor allem – zumindest für diejenigen von uns, die das Glück hatten, ihn zu kennen – ein unglaublicher Mensch, der zutiefst vermisst werden wird». Nähere Angaben zur Todesursache machte die Familie nicht.
Hitfabrik Brill Building
Sedaka gehörte zu den prägenden Figuren der legendären Songwriting–Fabrik im New Yorker Brill Building. Gemeinsam mit dem Textdichter Howard Greenfield, seinem Jugendfreund und Nachbarn, schuf er zeitlose Klassiker wie «Happy Birthday Sweet Sixteen», «Calendar Girl» und «Oh! Carol». Das Duo lieferte in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren Hit um Hit – eine kreative Partnerschaft, die Pop–Geschichte schrieb.
Nach einer längeren Durststrecke gelang Sedaka ein eindrucksvolles Comeback. Mit «Laughter In The Rain» und «Bad Blood» bewies er, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehörte. 1975 landete zudem ein Cover seines Songs «Love Will Keep Us Together» von Captain & Tennille auf Platz eins der Charts.
«Besser ein arbeitender als ein ruhender Stern»
Was Sedaka von vielen seiner Zeitgenossen unterschied: Er hörte nie auf zu spielen. Noch weit in seinen 80ern gab er Dutzende Konzerte pro Jahr – und verlor dabei nie die Begeisterung für seine eigenen Songs, die er hundertfach aufgeführt hatte.
«Pavarotti hat mir gesagt, dass die Stimmbänder nach 70 nicht mehr das sind, was sie mal waren. Ich habe grosses Glück, dass meine Stimme gehalten hat», erzählte er laut «Sky News» 2012 AP. Sein Credo brachte er damals auf den Punkt: «Es ist schön, eine Legende zu sein, aber es ist besser, eine arbeitende Legende zu sein.»
Millionenfach gehört und gecovert
Die Songs des gebürtigen New Yorkers verkauften sich weltweit millionenfach. Dass seine Melodien über Generationen hinweg Bestand hatten, zeigt auch die schiere Bandbreite der Künstler, die seine Lieder coverten: von Elvis Presley über Frank Sinatra bis hin zu Nickelback. Neil Sedaka hinterlässt seine Ehefrau Leba sowie seine Kinder und Enkelkinder.