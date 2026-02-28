Neil Sedaka ist tot: «Oh! Carol»-Sänger stirbt mit 86

«Pavarotti hat mir gesagt, dass die Stimmbänder nach 70 nicht mehr das sind, was sie mal waren. Ich habe grosses Glück, dass meine Stimme gehalten hat», erzählte er laut «Sky News» 2012 AP. Sein Credo brachte er damals auf den Punkt: «Es ist schön, eine Legende zu sein, aber es ist besser, eine arbeitende Legende zu sein.»