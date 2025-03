Neil Young plant Gratis-Konzert in der Ukraine

Auch drei Termine in Deutschland

Die geplante Show in der Ukraine wird den Auftakt zu einer umfangreichen Tournee durch Europa und Nordamerika bilden. «Musik verbindet!», betonte Young bei der Ankündigung seiner Tour. «Feiert mit uns den Sommer der Demokratie. Alte und neue Songs. Alte und neue Worte. Lange Jams! Wir werden diesen Sommer zusammenkommen.» In Deutschland macht Neil Young am 3. Juli in Berlin, am 4. Juli in Mönchengladbach und am 8. Juli in Stuttgart Halt.