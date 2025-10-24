Nelly Furtado verabschiedet sich von der Bühne

Ein Vierteljahrhundert nach ihrem Durchbruch zieht Nelly Furtado (46) einen emotionalen Schlussstrich unter ihre Bühnenkarriere. Am Jahrestag ihres Debütalbums «Whoa, Nelly!» teilte die kanadische Sängerin mit, dass sie sich bis auf Weiteres von Live–Auftritten zurückziehen wird.
«Heute vor 25 Jahren wurde mein erstes Album veröffentlicht», schreibt Furtado in einem Instagram–Post und erinnert sich an ihren ersten professionellen Auftritt beim Lilith Fair. Damals war sie gerade 20 Jahre alt und kaufte sich extra ein pinkes Kleid und glitzernde Plateau–Schuhe in einem Laden namens «Original» an der Queen West in Toronto. «Es war so bedeutungsvoll und ich fühlte mich als Künstlerin verwirklicht», beschreibt sie diesen Moment, von dem sie auch ein Foto teilt.
Neue Generation entdeckt ihre Hits
Besonders bewegt zeigt sich die Musikerin darüber, dass ihre Songs eine völlig neue Fangeneration erreicht haben. Im Jahr 2000 habe sie gehofft, dass irgendwann jemand ihre Vinyl in einem Plattenladen cool finden würde. «Ich hätte nie gedacht, dass es so viele neue Wege geben würde, ‹alte› Musik im Jahr 2025 zu entdecken», erklärt Furtado. Die Wiederentdeckung ihrer Musik durch Social Media und Streaming–Plattformen bezeichnet sie als «surreal und freudvoll».
Die letzten Jahre, in denen sie wieder verstärkt auf der Bühne stand, haben ihr die «wahre anhaltende Kraft guter Musik» vor Augen geführt. «Es hat mich wirklich an Magie glauben lassen», schreibt die Sängerin, die Hits wie «I'm Like A Bird» und «Maneater» herausgebracht hat.
Nelly Furtado bleibt Songwriterin
Trotz des Rückzugs von Live–Auftritten macht Furtado deutlich, dass Musik Teil ihres Lebens bleiben wird. «Ich liebe es immer noch, Musik zu schreiben, da ich es schon immer als Hobby gesehen habe, das ich glücklicherweise zu einem Beruf machen konnte», erklärt sie. Sie werde sich «für immer als Songwriterin identifizieren». Die Entscheidung, sich von der Bühne zurückzuziehen, begründet sie mit dem Wunsch, sich anderen kreativen und persönlichen Projekten zu widmen, die besser zu ihrer aktuellen Lebensphase passen würden.
In ihrem emotionalen Abschiedspost bedankt sich die 46–Jährige ausführlich bei ihren Fans, Mitarbeitern und Kollegen. «Endlose Dankbarkeit an jeden, der jemals meine Musik gehört und mit ihr mitgeschwungen und zu meinen Shows gekommen sind», schreibt sie. Auch der neuen Künstlergeneration wünscht sie «viele Jahre fruchtbarer und leidenschaftlicher Performances».
Besonderer Moment in Berlin
Zu ihrem Post fügte Furtado ein Foto und ein Video hinzu: Ersteres zeigt sie als 20–Jährige vor ihrem ersten Auftritt, der Clip entstand im Sommer in Berlin – offenbar ein besonderer Auftritt für Furtado, über den sie schreibt: «Hier habe ich endlich verstanden, was es bedeutet, Blumen zu erhalten.»