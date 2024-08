Nelly und Ashanti: Ihr erstes gemeinsames Kind ist da

Die Musiker Nelly (49) und Ashanti (43), ein Traumpaar der 2000er–Jahre, sind Eltern geworden. Die freudige Nachricht verkündete die Sängerin und Schauspielerin am 21. August auf Instagram. Ein Sprecher des Paares erklärte zudem dem «People»–Magazin: «Ashanti und Nelly haben am 18. Juli 2024 ihren kleinen Sohn Kareem Kenkaide Haynes willkommen geheissen. Die stolzen und glücklichen Eltern sind so verliebt in KK.» Die Geburt liegt demnach schon rund einen Monat zurück.