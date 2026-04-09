Nena bleibt auch 2026 auf Tour

Auch 2026 wird Nena (66) auf deutschen Bühnen unterwegs sein. Nach ihrer «Wir Gehören Zusammen»–Tournee, die 2023 startete und bis 2025 ging, arbeitet die «99 Luftballons»–Interpretin für 2026 derzeit an 45 Live–Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Dänemark. Los geht es nach derzeitigem Stand am 29. Mai in Büsum beim «Legends at the Sea Open Air».
Nena selbst erklärte zur anstehenden Tour: «Ich freue mich auf die Konzerte 2026 und all die Menschen, die dort sein werden. Wir gehen wieder gemeinsam auf eine Reise durch über 40 Jahre Nena–Musik. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir zu singen, zu tanzen, zu lachen. Lasst uns gerade in dieser herausfordernden Zeit das Leben feiern.»
Zuletzt hatte die Live–Dokumentation zur zurückliegenden «Wir Gehören Zusammen»–Tour die Top Ten der deutschen Album–Charts erobert. Hier handelte es sich um ein Paket aus Live–Album, Konzertfilm und einem Fotobuch.
Live–Tests für neue Songs
Aktuell befindet sich die Künstlerin zudem im Studio und arbeitet an neuer Musik, heisst es noch in einer Mitteilung. «Einen neuen Song spiele ich am liebsten erst mal live. Es ist wie mit einem Buch, das man geschrieben hat. Als erstes liest man seinen Freunden daraus vor», erklärte sie.
Die Termine im Überblick
Die bisher bestätigten Konzerttermine führen Nena unter anderem nach Hannover (28. Juni, Gilde Parkbühne Hannover), Hamburg (10. Juli, Stadtpark Open Air), Lutherstadt Wittenberg (15. August, Open Air auf der Schlosswiese), Bielefeld (27. September, Stadthalle), Rostock (29. September, StadtHalle), Leipzig (1. Oktober, Quarterback Immobilien Arena), Berlin (2. Oktober, Max–Schmeling Halle), Saarbrücken (16. Oktober, Saarlandhalle Saarbrücken) sowie Nürnberg (19. Oktober, Kia Metropol Arena).