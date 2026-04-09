Nena bleibt auch 2026 auf Tour

Nena selbst erklärte zur anstehenden Tour: «Ich freue mich auf die Konzerte 2026 und all die Menschen, die dort sein werden. Wir gehen wieder gemeinsam auf eine Reise durch über 40 Jahre Nena–Musik. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir zu singen, zu tanzen, zu lachen. Lasst uns gerade in dieser herausfordernden Zeit das Leben feiern.»