Nena wird 65: Die NDW-Ikone feiert Geburtstag

Dass die am 24. März 1960 als Gabriele Susanne Kerner in Hagen geborene Sängerin nicht nur in Deutschland eine Berühmtheit ist, sondern auch in vielen anderen Ländern der Erde, hat entscheidend mit ihrem grössten Hit «99 Luftballons» zu tun. Und kurioserweise mit der Berliner Musikerin und Autorin Christiane Felscherinow (62), die Ende der 1970er–Jahre durch das Buch «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» als heroinsüchtige Jugendliche Christiane F. bekannt wurde.