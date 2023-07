Nervig, aber wichtig fürs Ökosystem: Darf man Insekten töten?

Moralisches Dilemma: Insekten haben keine Lobby

Abseits jeglicher Bussgeldstrafen muss man sich jedoch auch die Frage stellen, ob es moralisch in Ordnung ist, Insekten zu töten. Immerhin verbinden wir Sprichwörter wie «keiner Fliege was zuleide tun» mit besonders sanften Menschen, die anderen keinen Schaden zufügen würden. Auf der Social-Media-Plattform TikTok machen seit einiger Zeit Gedichte wie «I hope I don't get killed for the crime of being small» (zu Deutsch: «Ich hoffe, niemand tötet mich für das Verbrechen, klein zu sein») oder «Ten Legs, Eight Broken» (zu Deutsch: «Zehn Beine, acht gebrochen») die Runde, die auf emotionalen Weg auf den moralischen Aspekt des Tötens von Insekten aufmerksam machen sollen.