Netflix bestätigt zweite Staffel für «Achtsam morden»

Netflix hat ein besonderes Weihnachtsgeschenk für alle Fans von «Achtsam morden»: Der Streamingdienst hat offiziell bestätigt, dass die Comedy–Crime–Serie eine zweite Staffel erhält. «Zieht eure schönsten Mehrzweckhandschuhe an, es geht wieder los», heisst es in einem Instagram–Post. In einer Pressemitteilung kündigte der Streamingdienst zudem an, dass die Dreharbeiten im kommenden Jahr beginnen sollen. Einen Starttermin gab Netflix noch nicht bekannt.