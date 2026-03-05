Netflix-Deal: Prinz Harry und Herzogin Meghans Filmprojekte stocken

Lob vom Netflix–Chef – aber wie lange geht das gut?

Vertreter aus dem Umfeld von Archewell betonen demnach, dass mehrere Projekte in verschiedenen Entwicklungsphasen seien und der kreative Prozess normal verlaufe. Auch Netflix–CEO Ted Sarandos (61) pflege ein gutes Verhältnis zu dem Paar. Doch Branchenbeobachter sehen das kritischer: «Ich weiss nicht, wie lange der neue Deal dauert – aber wenn sie bald nichts vorweisen können, kann ich mir nicht vorstellen, dass er verlängert wird», zitiert «Page Six» eine weitere Quelle.