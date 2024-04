Ein Blick auf die Preise

Netflix, Disney+, Prime Video: So teuer sind die Streaminganbieter

Seit einigen Jahren drängen zahlreiche Streamingdienste auf den Markt. Ein einzelnes Abo reicht Serien– und Filmfans oftmals nicht, um auch all das anschauen zu können, was sie sehen möchten. Was kosten die Abos derzeit und wie teuer wären alle zusammen?