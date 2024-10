Netflix-Doku geplatzt: So sehr schützt Helene Fischer ihr Privatleben

Konsequente Trennung von Bühne und Privatleben

Das Scheitern des Dokumentarfilms aus diesem Grund wäre also kein Zufall oder Ausrutscher, sondern würde Helene Fischers konsequente Strategie widerspiegeln, ihr Privatleben abzuschotten und zu schützen. «Ich möchte am liebsten nur meinen Job machen, als Künstlerin auf der Bühne stehen, danach die Tür schliessen und einfach eine Privatperson sein», erklärte die 39–Jährige bereits im Jahr 2021 in einem «Zeit»–Interview ihre Philosophie. Diese strikte Trennung zwischen öffentlicher Person und Privatmensch hat sie über die Jahre nahezu perfektioniert.