Netflix-Doku über Take That: Das erwartet die Zuschauer

«Seltsame Tage» nach Robbies Ausstieg

Als er die Band 1995 verliess, stürzte das nicht nur die Fans in die Verzweiflung. Die Doku zeigt, wie auch seine vier verbliebenen Kollegen an der Situation fast zerbrachen. Das seien sehr «seltsame Tage» gewesen, sagt Mark Owen und betont, dass Rob wie ein Bruder für ihn gewesen war und er sich die Band ohne ihn nicht vorstellen konnte. Aber sie hätten weitermachen müssen: die Welttour stand an. Daneben hätten sie jedoch gesehen, dass Robbies neues Leben «erfrischend» aussah, während sie selbst «erschöpft» und «lustlos» gewesen seien. Die Luft war raus – und so gingen auch die übrigen vier nach der Tour 1996 erstmal getrennte Wege.