Netflix-Dokuserie über Frida Kahlo kommt

Netflix gibt Details zur Handlung preis

Zur Handlung der Serie erklärte Netflix laut des Branchenmagazins: «Sie erzählt die Geschichte einer Frau, die sich weigert, nur eine Muse zu sein, und beschliesst, ihre eigene Version des Schmerzes zu erzählen, und eines Mannes, der trotz seiner Widersprüche versucht, sein kreatives Genie aufrechtzuerhalten – und zeigt, wie ihre Beziehung zu einer treibenden Kraft, einem Schlachtfeld und einem öffentlichen Spektakel wurde.»