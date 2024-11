Netflix entfernt interaktive Titel: Das müssen User jetzt noch sehen

Videospiele bei Netflix

Neben den «Interaktiven Specials» hat der Streamingdienst jedoch auch eine ganze Reihe an Videospielen auf dem Smartphone im Angebot. Dazu zählen Games zu hauseigenen Erfolgsproduktionen wie «Too Hot to Handle» oder «Haus des Geldes» sowie auch grosse Titel wie «Grand Theft Auto: The Trilogy» oder Indie–Juwelen wie «Hades» und «Dead Cells».