Netflix-Erfolgsserie «Dahmer» bekommt monströsen Nachfolger

«Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story»

In der nächsten Staffel soll es diesmal um die Brüder Lyle (55) and Erik Menendez (52) gehen, die im Jahr 1989 kaltblütig ihre Eltern erschossen. Bereits kurze Zeit nach dem Doppelmord gerieten die beiden Brüder ins Visier der Polizei, als sie mit vollen Händen das geerbte Vermögen verprassten. In einem folgenden Gerichtsprozess wurden sie 1996 zu lebenslanger Haft verurteilt, die sie derzeit immer noch in unterschiedlichen Haftanstalten verbüssen. Der Titel der neuen Netflix-Staffel: «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story».