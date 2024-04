Netflix erhöht die Abo-Preise in Deutschland

Der Streamingdienst Netflix hat seine Preise für Standard– und Premium–Abos in Deutschland erhöht. Wer keine Werbung sehen will, muss ab sofort noch tiefer in die Tasche greifen. Einzig der Preis für das Standard–Abo–Modell mit Werbung bleibt gleich und liegt nach wie vor bei 4,99 Euro im Monat. Offiziell angekündigt hat der Streaminganbieter die Preiserhöhung nicht, die neuen Preise sind lediglich im Hilfe–Center einzusehen.