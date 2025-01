Netflix erhöht die Preise: Kostet der ganze Streaming-Spass zu viel?

«Man könnte annehmen, dass es für die Verbraucherinnen und Verbraucher am komfortabelsten wäre, wenn sie alle Inhalte über einen Anbieter sehen könnten. Trotzdem gab in einer Bitkom–Studie aus dem Jahr 2022 nur die Hälfte (51 Prozent) der Nutzerinnen und Nutzer von Videostreaming an, dass es sie störe, dass sie so viele Videostreaming–Abos oder –Dienste benötigen, um all ihre Lieblingssendungen schauen zu können», erklärt Klöss. Um hohe Kosten zu vermeiden, behelfen sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher offenbar damit, Abos nur für kürzere Zeiträume abzuschliessen. «Zum einen ist es durchaus üblich geworden, für einzelne Serien oder Film–Highlights nur vorübergehend ein Abo abzuschliessen und es direkt danach wieder zu kündigen. Zum anderen hat sich mit den FAST–Channels in den vergangenen ein, zwei Jahren ein kostenfreies, werbefinanziertes Streamingangebot etabliert, bei dem es für praktisch alle Interessen und Geschmäcker den passenden Kanal gibt.» FAST steht für «Free Ad Supported Streaming Television».