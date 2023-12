Netflix-Fest-Highlights: Weihnachtszauber und ein berühmter Maestro

«Best. Christmas. Ever!»

In der Weihnachtskomödie geht es um einen lustigen Wettstreit unter Freundinnen: Jedes Jahr verschickt Jackie (Brandy Norwood, 44) in der Weihnachtszeit einen angeberischen Rundbrief – und jedes Jahr fühlt sich ihre alte Unifreundin Charlotte (Heather Graham, 53) deswegen schlecht. Als Charlotte und ihre Familie an einem verschneiten Tag kurz vor Weihnachten zufällig bei Jackie landen, will Charlotte die Gelegenheit nutzen. Sie will beweisen, dass das Leben ihrer Freundin nicht so perfekt ist, wie sie vorgibt. Neben Heather Graham und R‹n›B–Star Brandy spielen Jason Biggs (45) und Matt Cedeño (49) die weiteren Hauptrollen.