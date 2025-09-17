Netflix-Film «KPop Demon Hunters» schreibt Streaming-Geschichte

Denn für die ewige Bestenliste der Netflix–Views zählt die Performance eines Titels in den ersten 91 Tagen nach Veröffentlichung. Im Fall von «KPop Demon Hunters» ist dieser Zeitraum diese Woche zwar erreicht, der Hype ist aber weiterhin ungebrochen. Laut der offiziellen Netflix–Seite ist er seit 13 Wochen in den weltweiten Top–10–Charts und rangiert auch in der aktuellen Woche noch in 39 Ländern auf Platz eins.