Netflix Games: Das hat sich in den ersten drei Monaten getan

Gerade einmal fünf Spiele gab es zum Start. Netflix kündigte damals an, das Angebot in den folgenden Monaten erweitern zu wollen. Aber was hat sich seither getan? Die im November noch sehr überschaubare Auswahl hat sich innerhalb von rund drei Monaten fast verdreifacht. Aktuell sind 14 Smartphone-Spiele aus unterschiedlichen Genres über den Streamingdienst erhältlich.