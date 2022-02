Netflix geht mit den meisten Nominierungen ins Oscar-Rennen

Neben «Belfast», «CODA», «Drive My Car», «Dune», «King Richard», «Licorice Pizza», «Nightmare Alley» und «West Side Story» haben «The Power of the Dog» und «Don't Look Up» zudem die Chance auf eine Auszeichnung in der Königskategorie «Bester Film». Campion tritt mit ihrem Drama ausserdem in der Kategorie «Beste Regie» gegen Kenneth Branagh (61, «Belfast»), Ryusuke Hamaguchi (43, «Drive My Car»), Paul Thomas Anderson (51, «Licorice Pizza») und Steven Spielberg (75, «West Side Story») an.