Netflix gibt Startdatum für die zweite Staffel von «Beef» bekannt

Netflix hat den Starttermin für die zweite Staffel der Anthologie–Serie «Beef» bekannt gegeben. Die neuen Folgen werden am 16. April veröffentlicht. Der Streamingdienst gab das Datum im Rahmen seiner Programmankündigung für das Jahr 2026 bekannt. Bereits im Oktober hatte Netflix bestätigt, dass die von Kritikern gefeierte Serie fortgesetzt wird. In der neuen Staffel übernehmen Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton und Cailee Spaeny die Hauptrollen. Die zweite Staffel umfasst insgesamt acht Episoden.