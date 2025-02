Netflix hält an Prinz Harry und Herzogin Meghan fest

«Alle sind gespannt, was kommt»

Bela Bajaria fügte hinzu, dass die Herzogin aktuell an einer Verfilmung des Liebesroman–Bestsellers «Meet Me at the Lake» von Carley Fortune arbeite. Allerdings befinde sich das Projekt bislang noch in der «Entwicklungsphase» und habe noch kein grünes Licht für die Produktion erhalten. «Er ist in Vorbereitung.» Zudem wird die Managerin mit der Aussage zitiert: «Und wir haben Dinge in der Entwicklung. Alle sind gespannt, was kommt.»