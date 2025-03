Netflix-Hit «Adolescence» soll an britischen Schulen gezeigt werden

«Adolescence» brachte sich auch durch den Erfolg ins Gespräch: In Deutschland steht die Miniserie weiterhin auf Platz eins der Netflix–Seriencharts. Auch international behauptete sie sich: In 71 Ländern soll sie am ersten Wochenende nach Veröffentlichung auf der Spitzenposition Platz genommen haben. Zudem sammelte sie laut Netflix in den ersten zwei Wochen bereits über 66 Millionen Aufrufe.