Netflix-Hit «Virgin River»: Staffel sechs kommt früher als erwartet

Erste Bilder: Mel und Jack blicken in die Zukunft

Netflix stellt laut Medienberichten am 19. Dezember alle zehn Episoden der «Virgin River»–Season 6 auf einen Schlag bereit. Auch die ersten Bilder zur sechsten Staffel sind bereits da. Darauf sind die verschiedenen Paare der Serie zu sehen, allen voran natürlich Mel (Alexandra Breckenridge, 42) und Jack (Martin Henderson, 50). In der fünften Staffel erlebten die beiden einen heftigen Schicksalsschlag: Mel erlitt eine Fehlgeburt. Trotzdem halten die beiden an ihren Hochzeitsplänen fest. Auf dem Szenenfoto aus Season sechs sehen Mel und Jack aber sorgenvoll in die Zukunft.