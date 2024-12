Netflix-Hit «Wednesday»: Erstes Bild aus Staffel zwei und Drehschluss

Sehnsüchtig warten Fans der 2022 erschienenen Netflix–Serie «Wednesday» auf die Fortsetzung in Form einer zweiten Staffel. Hierzu hat der kalifornische Streamingdienst am Mittwoch (4. Dezember) gleich mehrere Neuigkeiten geteilt: Die Dreharbeiten zu den neuen Episoden konnten abgeschlossen werden, wie Netflix unter anderem auf Instagram bekannt gab. Die neuen Episoden sollen 2025 erscheinen. Zudem zeigt ein erstes Bild aus Season zwei Serienstar Jenna Ortega (22) erneut in ihrer ikonischen Rolle.