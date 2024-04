Netflix kündigt «Squid Game»-Fortsetzung für zweite Jahreshälfte an

Die Streiks der Autorinnen und Autoren für Filme und Serien im zurückliegenden Jahr brachten die Industrie zunächst zum völligen Erliegen. Seit Streikende wurde die Produktion wieder hochgefahren, was in den letzten Monaten des Jahres zu einem Überangebot an Programmen und zu vollen Terminkalendern führen könnte. Gute Aussichten für Streaming–Fans, die sich auf Highlights en masse in den kommenden Monaten freuen dürfen.