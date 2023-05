Netflix macht ernst: Account-Sharing kostet bald extra

Netflix macht ernst und geht in Deutschland ab sofort gegen das sogenannte Account-Sharing, also das Teilen von Login-Daten, vor. Jahrelang wurde die gängige Praxis von dem Streaming-Unternehmen toleriert, damit soll nun auch hierzulande Schluss sein. Netflix wies in einer E-Mail seine Kunden darauf hin, dass in der neuen Preisstruktur für dieses Vorgehen in Zukunft zusätzliches Geld gezahlt werden muss.