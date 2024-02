Netflix macht's vor: Auch Disney+ geht gegen geteilte Accounts vor

Abonnentenstamm vergrössern

Im weiteren Jahresverlauf sollen Disney+–Kontoinhaber, die Personen ausserhalb ihres Haushalts Zugang gewähren wollen, dann die Möglichkeit haben, diese gegen eine zusätzliche Gebühr zu ihren Konten hinzuzufügen. «Wir befinden uns noch in den Anfängen», erklärte Disneys CFO Hugh Johnston (62) in einer Telefonkonferenz mit Investoren über das Vorgehen gegen das Passwort–Teilen, wie «Variety» weiter berichtet. Johnston erklärte, dass das Unternehmen erst in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2024 «nennenswerte Vorteile» aus der Initiative sehe. «Wir wollen mit unseren hervorragenden Inhalten ein möglichst grosses Publikum erreichen. Und wir freuen uns darauf, diese neuen Funktionen einzuführen, um das allgemeine Kundenerlebnis zu verbessern und unseren Abonnentenstamm zu vergrössern.»