Netflix plant Neuauflage von Kult-Romcom «30 über Nacht»

Die Handlung lehnt sich an das bewährte Konzept an, in dem ein 13–jähriges Mädchen den Wunsch äussert, endlich erwachsen zu sein, und am nächsten Morgen im Körper einer 30–Jährigen aufwacht. Emily Bader wird voraussichtlich die erwachsene Version der Hauptfigur Jenna Rink spielen, während Logan Lerman den Part des Jugendfreundes übernimmt, der im Original von Mark Ruffalo (58) verkörpert wurde.