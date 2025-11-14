Netflix-Premiere: Eddie Murphy posiert mit sieben seiner zehn Kinder

Sein Alltag folgt offenbar festen Mustern. So fest, dass seine Frau jederzeit wisse, wo er sich gerade aufhalte. «Du weisst immer, wo ich bin. Wörtlich, du könntest Paige fragen: ‹Wo ist Eddie?› Und sie könnte sagen: ‹Es ist jetzt diese Uhrzeit, also ist er wahrscheinlich in diesem Raum und schaut sich das und das an.› So bin ich. Ich bin wirklich unkompliziert. Ich bin wie eine Katze», scherzt Murphy.