Netflix schliesst Gaming-Studio noch vor erster Veröffentlichung

Netflix ist vor allem für seine Serien und Filme bekannt, seit mehreren Jahren bietet der Streamingdienst seinen Abonnentinnen und Abonnenten aber auch Videospiele auf dem Smartphone. Neben Games zu Produktionen wie «Too Hot to Handle» oder «Haus des Geldes» befinden sich auch grosse Titel wie «Grand Theft Auto: The Trilogy» oder Indie–Juwelen wie «Hades» und «Dead Cells» im Katalog. Auf seinem Vorstoss in den Gaming–Bereich muss Netflix allerdings einen Rückschlag einstecken.