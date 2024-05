Netflix-Serie «3 Body Problem» um weitere Folgen verlängert

«‹3 Body Problem› wurde verlängert», heisst es in der Netflix–Botschaft, in der auch die Serien–Macher zitiert werden. «Wir freuen uns sehr, dass wir diese Geschichte bis zu ihrem epischen Ende erzählen können», heisst es in dem Statement. «Seit wir die letzte Seite von Cixin Lius grossartiger Trilogie gelesen haben, haben wir gehofft, dass wir die Zuschauer mit ans Ende des Universums nehmen können. Los geht's!» Da der Streamingdienst nicht explizit eine zweite Staffel angekündigt hat, wird spekuliert, dass es sich bei der Verlängerung nur um einige weitere Episoden handelt und die Serie damit ein Ende findet.