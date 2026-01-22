Netflix setzt «The Abandons» mit Lena Headey und Gillian Anderson ab

Die in den 1850er Jahren angesiedelte Serie stammt aus der Feder von Kurt Sutter (65), dem Schöpfer des Motorrad–Epos «Sons of Anarchy». Die Hauptrollen übernahmen zwei Schauspielgrössen: Lena Headey (52), bekannt als Cersei Lannister aus «Game of Thrones», verkörperte eine irische Frau, die mit ihrer zusammengewürfelten Familie aus vier erwachsenen Waisen lebt. Gillian Anderson (57) schlüpfte in die Rolle einer Silberminenbesitzerin, die versucht, deren Farm an sich zu reissen.