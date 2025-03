Netflix sichert sich RomCom «Good Sex» mit Natalie Portman

Die Romantikkomödie reiht sich damit in einen derzeit aufstrebenden Trend ein, bei dem sich eine Frau in einen jüngeren Mann verliebt. «Als du mich sahst» mit Anne Hathaway (42), der im vergangenen Jahr bei Prime Video erschienen ist, der Netflix–Film «Lonely Planet – Liebe in Marokko» mit Laura Dern (58) und Liam Hemsworth (35) in den Hauptrollen sowie der gerade im Kino laufende Film «Babygirl» mit Nicole Kidman (57) verfolgen ähnliche Muster.